Nog een Belgische topclub trok afgelopen winter stevig aan de mouw van Diaby: "Ik heb erover nagedacht, maar Kompany heeft niet veel moeite moeten doen om mij te overtuigen"

Abdoulay Diaby moet het scorend vermogen van Anderlecht opkrikken op weg naar de Play Offs. Dat valt vooralsnog tegen, al heeft de spits zijn neus voor goals al meermaals bewezen in het verleden bij Club Brugge. Er was dus wel wat interesse in zijn persoon afgelopen winter.

Zo had ook Antwerp een oogje op de Frans-Malinese voetballer. "Je bent goed geïnformeerd", zegt Diaby aan Het Laatste Nieuws. "Het klopt. Ik heb erover nagedacht, ik respecteer Antwerp. Men werkt daar goed, mijn voormalige ploegmaat Lior maakt er indruk, de coach heeft het goed op orde, maar Anderlecht is Anderlecht..." De factor Kompany Met Kompany als coach heeft paars-wit natuurlijk een enorme troef in handen. "Hij heeft niet veel moeite moeten doen om mij te overtuigen. Hij zei dat hij video's had gezien, benadrukte dat ik zou spelen. Vincent kwam eerlijk en oprecht over, hij gaf me een warm gevoel. Dan kom je gewoon."





