Vanaken maakt geen drama van gelijkspel: "Geen moment aan Gent gedacht en ook niet aan onze comfortabele voorsprong"

Je zag alleen maar teleurgestelde gezichten bij Club Brugge na het gelijkspel in Charleroi. Energiebesparend voor maandag tegen Gent? Het gemis van Bas Dost? Hans Vanaken schudde 'nee'. Een 'accident de parcours', daar wijtte hij het aan.

Club heeft ook een meer dan comfortabele voorsprong op de rest, dus een snipperdag had ook gekund. "Nee, dat heeft er niks mee te maken", aldus Vanaken. "Iedereen wil een zo groot mogelijke kloof voor de play-offs beginnen. Je moet de lelijke matchen ook kunnen binnenslepen en dat is vandaag mislukt. We hebben niet bewust kalmer aan gedaan en ik heb ook geen moment aan Gent gedacht."

Dost

Zonder Dost in de spits is het ook aanpassen. De Nederlander kan een bal bijhouden en is een constante dreiging in de box. Op dat niveau zitten Badji en Pérez nog niet. Ook De Ketelaere kon - in moeilijke omstandigheden - die rol niet op zich nemen. "Iedereen weet wat Bas voor ons betekent. Tuurlijk missen we hem. Die jonge gasten hebben het 'ok' gedaan, maar ze hebben nog niet zijn ervaring. Badji was al meer aanwezig dan tegen Standard en Daniel weegt op een verdediging met zijn inzet."

Hier moeten natuurlijk lessen uit getrokken worden voor de match tegen Gent. "Charleroi wou het meer in het slot van de match en wij hadden geen antwoord. We hadden meer moeten drukken voor die tweede goal. Maandag zal dat anders zijn."