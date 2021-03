"We hebben vandaag het seizoen gered!" zei een opgeluchte Joao Klauss na de winst van Standard tegen Eupen

Standard Luik won met 0-1 van Eupen en gaat zo door naar de finale van de Croky Cup. Joao Klauss was een tevreden man na de wedstrijd.

Klauss was blij en opgelucht toen hij het veld verliet na de winst tegen Eupen: "Vanaf het begin hebben we karakter getoond. We creëerden veel kansen en het had gemakkelijker geweest als we in de eerste helft al hadden gescoord. Het is een belangrijke overwinning en we staan in de finale!" vertelde een trotse Klauss vlak na de wedstrijd.

In het begin van de 2de helft was Eupen baas maar toch was het Standard dat kon scoren: "Het was een goed moment om te scoren. De eerste helft waren we beter. In het begin van de tweede helft had Eupen de wedstrijd in handen en we scoren op een belangrijk moment. Dat was goed voor ons. Toen moest Eupen uit de organisatie komen en kregen wij meer ruimte om de bal bij te houden en de wedstrijd te controleren. Het was een belangrijk doelpunt!"

We hebben vandaag het seizoen gered!

In de Jupiler Pro League verloopt het seizoen van Standard moeizaam. Het behalen van de finale geeft het seizoen wat glans. Volgens Klauss is het zelfs meer dan dat: "Vandaag hebben we het seizoen gered. Dit is een grote club maar we doen het niet goed in de Jupiler Pro League. Dus de beker is heel belangrijk voor ons maar ook voor de supporters en de club. Zij verdienen dit."