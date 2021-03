Westerlo blijft hoopvol in de strijd om tweede plaats: "Het zijn stresserende weken voor Seraing"

Union viert na 48 jaar opnieuw de titel en de promotie naar de hoogste afdeling. Toch blijft het, ondanks het puntenverschil, spannend in 1B. De strijd om plaats twee ligt nog helemaal open. Westerlo moet in de komende zes wedstrijden een achterstand van drie punten op RFC Seraing zien goed te maken

Vorige week bleven de Kemphanen op bezoek bij hun rechtstreekse concurrent steken op een gelijkspel. Al was vooral RFC Seraing de morele winnaar na een late gelijkmaker in het slot. Dat zorgde natuurlijk ook voor de nodige frustraties bij de jongens van Bob Peeters: “Ik heb de voorbije dagen dikwijls teruggedacht aan die wedstrijd. Het was niet onze beste partij, maar we voerden negentig minuten lang het strijdplan perfect uit. We gaven nauwelijks iets weg, tot de bal plots in het net belandde. Frustrerend”, vertelt Baris Alici aan Gazet van Antwerpen.

Toch blijft de aanvaller geloven in het ticketje voor de promotiewedstrijden tegen de nummer zeventien uit de Jupiler Pro League: “We zullen blijven strijden voor de tweede plaats. Dat zijn we aan de club en de supporters verplicht.”

De 23-jarige Turk kwam vorig jaar op huurbasis over van Fenerbahçe en beseft dat hun Luikse tegenstander de komende weken flink onder druk zal komen te staan: “In zes wedstrijden kan er veel gebeuren. Ik ben er zeker van dat het voor Seraing stresserende weken zijn. Hopelijk kunnen we daar van profiteren en ons beste niveau halen.”

Westerlo zal zondagmiddag op het veld van Lommel op zoek gaan naar de broodnodige punten. Later zal RFC Seraing het opnemen tegen Club NXT.