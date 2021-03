Goed nieuws voor Club Brugge met het oog op de topper tegen KAA Gent: Bas Dost is opnieuw van de partij

Club Brugge neemt het morgenavond op tegen KAA Gent en de leider in de Jupiler Pro League heeft goed nieuws gekregen voor deze match. Zo kan Philippe Clement namelijk opnieuw rekenen op Bas Dost.

KAA Gent en Club Brugge staan morgenavond tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Als Club Brugge wint, lopen ze al 19 punten uit op eerste achtervolger Antwerp. Ook KAA Gent kan de drie punten goed gebruiken, want bij een overwinning springen de Buffalo's naar de achtste plaats in het klassement.

Bij Club Brugge kunnen ze opgelucht ademhalen, want de leider in het klassement kan opnieuw beroep doen op Bas Dost. De Nederlander, die al goed was voor vijf doelpunten in acht wedstrijden in de Jupiler Pro League, is verlost van een hamstringblessure en zit opnieuw in de selectie.