Rellen in Luik beroeren Jordan Remacle: "Triest om deze beelden te zien van onze stad"

Jordan Remacle keek er met lede ogen naar, hoe 'zijn' Luik zaterdag op een weinig flatterende manier in beeld kwam. Een Black Lives Matter-betoging was daar uit de hand gelopen. Een honderdtal relschoppers gooiden met kasseien naar politiecombi's en vernielden en plunderden winkels.

Hard om zien voor de Luikenaars die van hun stad houden en zo zijn er in het voetbal ook al wel wat. Ook Jordan Remacle dus, de ex-speler van onder andere Genk, Gent, Lokeren en OHL. Hij is geboren in Verviers en reageerde op de rellen op sociale media.

TRISTE de voir les images,les vidéos de notre ville de LIÈGE aujhd après-midi ... 😭😭😭.

Ou va s'arrêter la bêtise humaine dans ce monde de fou. — Jordan Remacle (@RemacleJordan) March 13, 2021

"Triest om al deze beelden, al deze video's te zien van onze stad", maakte hij zijn gevoelens over het geweld in Luik duidelijk. Ook vraagt hij zich af wanneer zulke toestanden eens gaan stoppen. Jordan Remacle is momenteel 34 en voetbalt nog altijd in de lagere reeksen.

In januari geraakte nog bekend dat hij Herstal, de club waar hij sinds 2019 actief is, gaat verlaten. Volgend seizoen gaat Remacle aan de slag bij Kelmis, in de Oostkantons.