KV Kortrijk heeft ondanks grauw seizoen nog iets te vieren en gaat op bezoek bij ex-Kerel Davy De Beule

Dit weekend staat er bekervoetbal en de inhaalwedstrijden van Club Brugge op het programma. De andere ploegen uit de Belgische competitie genieten momenteel dus van enkele vrije dagen. Dat kwam goed uit voor KV Kortrijk, zij hebben namelijk iets te vieren.

Het is een lastig seizoen voor KVK. Ze staan in de stand pas op een teleurstellende veertiende plaats en namen eerder ook afscheid van trainer Yves Vanderhaeghe. Ze kozen daarna met de komst van Luka Elsner voor een ambitieuze naam.

Sportief draait het dus niet zoals gehoopt, maar toch heeft de club zondag iets te vieren. Het is namelijk hun 120ste verjaardag. De Kerels draaien dus al ettelijke jaren mee in het Belgisch voetbalwereldje. De spelers trakteerden vrijdag hun werkgever op een overwinning tijdens een oefenpot tegen revelatie KV Oostende.

Daarnaast ging de club nog eens op bezoek bij Davy De Beule. De oud-voetballer speelde in het verleden 86 keer in het shirt van KVK en scoorde daarin vijftien keer. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met heel wat ondernemingen. Zo is De Beule tegenwoordig actief als personal coach en loopt hij ook veel rond op de paardenmanege. Daarnaast baat hij samen met zijn vrouw een B&B uit.