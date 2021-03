Ex-speler benadrukt het belang van de beker voor Anderlecht: "Plots twee wedstrijden verwijderd van Europees voetbal"

Zondagavond staat Anderlecht, zoals Vincent Kompany al zei, voor de wedstrijd van het jaar. Met winst tegen KRC Genk mogen ze zich klaarmaken voor de bekerfinale tegen Standard. Al zal RSCA een geweldige prestatie moeten neerzetten, want ook KRC Genk beschikt over het nodige vertrouwen.

RSCA heeft, net zoals hun tegenstander, van de Croky Cup een hoofddoel gemaakt. Ze zijn namelijk met nog vier wedstrijden te gaan, waaronder de toppers tegen Club Brugge en Antwerp, nog niet zeker van een plek in play-off 1: “De beker is inderdaad een gouden kans voor Anderlecht. Ze hebben plots nog maar twee wedstrijden nodig om zich te kwalificeren voor de Europa League”, vertelt ex-speler Thomas Chatelle aan La Dernière Heure.

Anderlecht was 55 jaar onafgebroken aanwezig op het Europese toneel, maar ondertussen heeft het al twee seizoenen niet meer kunnen proeven van deze ervaring: “Je zou gek zijn om er nu geen hoofddoel van te maken. Toch is het jonge elftal zeer inconsistent en het aantal wissels dat Vincent Kompany wedstrijd tot wedstrijd doorvoert draagt daar tot bij. Hierdoor kunnen ze een geweldige prestatie neerzetten, gevolgd door een non-match.”

Paars-wit kan voor het eerst sinds de verloren bekerfinale tegen Club Brugge in 2015 opnieuw aantreden op de Heizel. De laatste keer dat ze de trofee in de lucht mochten steken was in 2008 na een 2-3 zege tegen de Buffalo’ s.