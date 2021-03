Brugse hoofdrolspelers in glorieuze tweede helft: "We kunnen niet altijd wereldvoetbal spelen" en "Hij viel fantastisch in"

Club Brugge maakte in de tweede helft het verschil met liefst vier(!) doelpunten in 45 minuten voetballen. Met dank ook aan drie wissels bij de rust.

"Neen, ik heb niet genoten van de eerste helft. Zelf zat ik ook niet goed in de wedstrijd in de eerste helft", aldus Bas Dost in zijn reactie na de 0-4 zege op bezoek bij Gent in de Ghelamco Arena. "Ik heb ook weinig ballen gehad, na de pauze zijn we pas echt gaan voetballen."

Verschil met eerste helft

"De Ketelaere viel fantastisch in, hij draaide de wedstrijd om samen met Stefano Denswil en Mats Rits. Die jongens kunnen dat extra elan geven. We kunnen niet altijd wereldvoetbal spelen, maar het siert ons dat we in de eerste helft volhouden en de nul houden."

Ook Charles De Ketelaere was erg tevreden van de 0-4 zege: "Het was meteen een verschil met de eerste helft, daarvoor zijn we er natuurlijk ook. Dit doet enorm veel deugd uiteraard. Ik scoor niet vaak, dus dan is het leuk om ook beslissend te kunnen zijn."