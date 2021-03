Referee Department pleit schuldig: "VAR moest tussenkomen in Charleroi-Club Brugge"

Er was na het competitieduel tussen Charleroi en Club Brugge heel wat te doen over de fase waarbij Club-speler Eduard Sobol duidelijk aangetikt werd in de zestien. De stand was toen 0-1 in het voordeel van blauw-zwart en het had daarvoor eigenlijk een penalty moeten krijgen.

De VAR kwam afgelopen vrijdag nog maar eens in opspraak in de Jupiler Pro League door niet in te grijpen toen Sobol neerging in de zestien van Charleroi nadat hij een tik op de hiel kreeg van verdediger Kipré. Referee Department De scheidsrechter liet het spel doorgaan en ook na het bekijken van de beelden beslist de VAR om niet tussen te komen. Een foute beslissing laat het Referee Department weten in hun wekelijkse communicatie. “Wij verwachten voor deze actie een strafschop en een VAR-interventie”, klinkt het. Een pijnlijke fout die Club Brugge misschien wel de drie punten kost.