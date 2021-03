Lierse alsnog in 1B? Pro League organiseert dinsdag cruciale vergadering

Vrijdagavond ging Lierse met 3-0 onderuit op het veld van Deinze. Hiermee zijn ze mathematisch zeker van de (sportieve) degradatie, al lijkt ook dit jaar het noodlot uitgevochten te zullen worden naast het plein. De Pro League organiseert dinsdag alvast een belangrijke vergadering.

De Pallieters lijken alsnog te mogen hopen op een verlengd verblijf in 1B. Door de vroegtijdige stopzetting van de hoogste amateurreeks (Eerste Nationale) komt er geen enkele sportieve stijger in aanmerking voor een ticket naar het tweede niveau.

Dinsdag staat er dus een belangrijke vergadering voor de Pro League op de agenda. Ze zullen verschillende scenario’s bekijken met het oog op de toekomst voor zowel 1A als 1B. Ze gaan bekijken of volgend seizoen opnieuw 18 ploegen kunnen aantreden in 1A. Daarnaast zullen ze zich ook uitlaten over de integratie van belofteploegen in 1B.

Volgens Gazet van Antwerpen zou er zelfs al een format klaarliggen waarbij acht 1B-clubs het gezelschap gaan krijgen van vier belofteploegen uit 1A. Daarnaast ligt er ook de gevoelige kwestie omtrent Lierse op tafel.

De Pro League gaat beslissen of er dit seizoen wel een sportieve daler in 1B kan zijn aangezien er in het amateurvoetbal ook geen stijger komt. Lierse is alvast overtuigd dat ze moeten blijven. Ze staan in de stand op een zevende plaats terwijl rode lantaarn Club NXT wel zou mogen blijven.