Na de commotie: Sambi Lokonga loste discussie en gevoelige situatie op deze manier op

Albert Sambi Lokonga kwam in het oog van de storm te staan vorige week omtrent zijn aanvoerdersband, een week later loste hij het op een creatieve wijze op. Eind goed, al goed?

De kapitein van Anderlecht droeg vorig weekend (in de match tegen Mechelen) tijdens de week van de verdraagzaamheid zijn witte kapiteinsband over de regenboogband die de Pro League had opgelegd.

Een geval van bijgeloof, liet hij achteraf weten. Maar de Pro League was er toch niet mee opgezet en ook Anderlecht kwam snel met een statement.

Einde commotie?

Tegen KRC Genk in de Beker van België maakte hij het goed, door deze keer opnieuw met twee aanvoerdersbanden te spelen.

Wel aan een andere arm deze keer, zodat ook de regenboogband bijzonder goed zichtbaar was aan een van de armen. Daarmee hoopt men dat de commotie nu kan gaan rusten.