STVV sluit samenwerking af met clubs uit de regio

STVV vindt het belangrijk dat de (lokale) jeugd aan sport doet om deze reden wil STVV het jeugdvoetbal promoten door nauwer samen te werken met clubs uit de regio

STVV kondigde aan op hun website dat zij nauwer gaan samenwerken met een aantal clubs uit de region zoals KVK Tienen, KVV Zepperen-Brustem en FC Landen. Zjj mogen zich voortaan ‘STVV Partnerclub’ noemen.

Op deze manier wil STVV met haar expertise het jeugdvoetbal en de opleiding van jeugdvoetballers in Haspengouw naar een hoger niveau tillen. Dit aan de hand van demotrainingen, clinics en workshops in samenwerking met de sportieve staf van zijn elitejeugd.

"De doelstelling is om opnieuw meer lokaal talent naar de A-kern te laten doorstromen. Des te hoger de kwaliteit van de opleiding van de IP-Clubs des te meer kans dat er lokaal talent kan doorgroeien." Aldus Dario Antico, TVJO STVV Youth. COO Youth Bob Magotteaux benadrukt dat STVV en de regionale clubs geen concurrenten zijn van elkaar maar partners in het opleiden van jeugdvoetballers. “Samen met onze partnerclubs streven we ernaar om de kwaliteit van de jeugdacademies te verbeteren, wat ten goede komt aan de lokale jeugdspelers.”