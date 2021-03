Toekomst van Union kleurt bijzonder rooskleurig: "Ook in 1A gaan ze geen slecht figuur slaan"

Het doek is gevallen over 1B. Dit seizoen draaide de motor van Union op volle toeren en dat zullen ook de concurrenten geweten hebben. Ondanks de vijf resterende wedstrijden promoveert het opnieuw naar het hoogste niveau. De Belgische competitie is dus opnieuw een traditieclub rijker.

Indrukwekkend. Zo kunnen we het parcours van de Brusselaars het best beschrijven. Ze tellen maar liefst een voorsprong van 17 punten op eerste achtervolger RFC Seraing: “En ook in 1A gaan ze geen slecht figuur slaan. Ze zouden nu al, met de huidige kern, kunnen meedraaien”, vertelt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen. De voormalige spits hoopt dat Union zich volgend seizoen zal proberen te spiegelen aan Beerschot en Oud-Heverlee Leuven. Beide promovendi hadden maar weinig moeite met hun overstap en maken ook regelmatig indruk: “Het spitsenduo Vanzeir en Deniz is dit seizoen goed voor in totaal 34 doelpunten. Ook het middenveld valt op en daarnaast zijn er nog jonge Belgen. Met enkele versterkingen kunnen die zo aanpikken in 1A.”