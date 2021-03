Vanhaezebrouck over wat op zijn maag ligt: "Lamskoteletjes" en "Niet enkel Club Brugge benadeeld door VAR tegen Charleroi, wij en vele clubs daardoor ook"

Op maandagavond staat de Slag om Vlaanderen ingepland, een inhaalduel in de Jupiler Pro League na een uitbraak van het coronavirus bij blauw-zwart. Hein Vanhaezebrouck blikte terug.

Het uitstel van de match zelf? Dat lag niet meer op de maag van Hein Vanhaezebrouck: "Neen, er lagen lamskoteletjes op mijn maag vanmiddag", kon er een grapje af op de persconferentie voor de match tegen blauw-zwart.

Ook wij benadeeld

Wel wilde hij het ook hebben over de strafschopfase in Charleroi - Club Brugge van afgelopen vrijdag: "Niet enkel Club Brugge wordt daar benadeeld", beseft de oefenmeester van KAA Gent in Het Nieuwsblad.

"Ook wij en alle andere ploegen die in strijd zijn met onder meer Charleroi voor de play-offs zijn benadeeld door die niet-gefloten strafschop en door het puntje dat Charleroi zo heeft gepakt."