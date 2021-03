Dante Vanzeir had na de titel een zware nacht achter de rug: "Maar daags nadien stond ik om 10 uur op de club voor een interview"

Het was zaterdag een stevig avondje voor de spelers van Union. Ze pakten na een 2-1 zege in de Zwanze Derby tegen RWDM de titel. Hierdoor keren ze na een lange tijd terug naar het hoogste niveau. Dante Vanzeir had meteen enkele leuke anekdotes over de festiviteiten in huis.

De 23-jarige spits heeft dit seizoen de nodige indruk gemaakt in 1B. Hij liet in 23 wedstrijden maar liefst 19 keer de netten trillen voor zijn werkgever. Daarmee heeft hij ook een groot aandeel in de titel van Union. De traditieclub keert na 48 lange jaren opnieuw naar het hoogste niveau. Dat ging natuurlijk gepaard met de nodige festiviteiten. Dat zorgt altijd voor hilarische anekdotes: “Ik heb de viering tot middernacht goed meegemaakt. Dan is het na een aantal pintjes allemaal wazig beginnen worden. Daags nadien stond ik al om tien uur op de club voor een talkshow met Eleven Sports”, klonk het in Sjotcast. Over de beker was nadien ook veel te doen. Het ontwerp kon niet iedereen bekoren, ook Dante Vanzeir was ontgoocheld. Al lijken de jongens van Felice Mazzù er toch het nodige plezier mee gehad te hebben: “Tijdens het interview met Eleven Sports stond de beker achter mij. Er zaten al duidelijk biervlekken op, maar je zag dat sommige hebben geprobeerd om het nog weg te vegen”, lachte de spits. Toch werden de festiviteiten snel stopgezet. Ze hadden namelijk nog een avondklok te respecteren.