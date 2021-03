Grote clubs hebben nog geen gewonnen spel: 1B-clubs en bondgenoten bieden stevig weerwerk

Naar wat we horen gaat het er niet rustig aan toe tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League. De belangen zijn groot, zeker voor de 1B-clubs. Het inpassen van zeven of acht beloftenteams ligt op tafel, maar of dat er gaat doorkomen, is nog absoluut niet zeker.

Om even te herinneren: er is een tweederde meerderheid nodig om het voorstel erdoor te krijgen. De grote clubs - die uiteraard voor zullen stemmen - hebben al 19 stemmen en hebben bij de kleinere clubs ook al stemmen geronseld met beloftes. De belangrijkste zou zijn dat ze dan niet te moeilijk gaan doen over nog een seizoen langer met 18 in 1A spelen.

Daar hebben clubs als Cercle, Oostende, OHL... hebben daar wel oren naar. Een minder seizoen betekent voor die clubs immers een ramp als dat eindigt met degradatie. Maar sinds gisteren hebben ook de tegenstanders de krachten gebundeld. Lommel was bijvoorbeeld pas gisteren op de hoogte dat het voorstel op tafel ging komen.

De club - die tot de City Group behoort - heeft al een serieuze financiële injectie gekregen en is van plan om volgend seizoen vol voor de titel te gaan. Maar de commerciële impact van zeven of acht beloftenteams zou enorm zijn. Nog maar te zwijgen over het feit dat Eleven Sports amper zin heeft om dan nog de matchen uit te zenden en hun tv-geld zwaar zou slinken.

Bormans als voorvechter

Philippe Bormans - CEO van Union - heeft zich opgeworpen als voorvechter van de reeks en heeft er alles aan gedaan om bondgenoten in zijn strijd te vinden. Op dit moment is er grote twijfel of het voorstel het gaat halen, want hun campagne lijkt ook wel vruchten afgeworpen te hebben. Ook omwille van de media-aandacht dat het dossier krijgt. Objectieve waarnemers voorspellen immers het einde van de reeks omdat profclubs erin ten onder zullen gaan.

Ook voor 1A zou dit gevolgen hebben, want een degradatie betekent zo goed als het doodsvonnis voor die club. Men vreest dat het clubs ertoe zal dwingen nog grotere financiële risico's te nemen. Wordt vervolgd in de vooravond...