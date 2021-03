Zlatan Ibrahimovic kondigt zichzelf aan bij nationale ploeg: "The return of the god"

Zlatan Ibrahimovic heeft zichzelf op bijzondere wijze aangekondigd voor een terug keer naar de nationale ploeg van Zweden.

“The return of the God.” Zo kondigde Zlatan Ibrahimovic zijn eigen terugkeer naar de Zweedse nationale ploeg aan op Instagram, in een tenue van de nationale ploeg.

Het was geen geheim dat Ibrahimovic terug wou keren naar de nationale ploeg. Dat had hij eind vorig jaar al laten weten. In 2016 speelde hij zijn laatste match voor de nationale ploeg.

Op 25 en 28 maart werkt Zweden twee WK-kwalificatieduels af, tegen Georgië en Kosovo. Op 31 maart is er nog een oefenduel tegen Estland. Ibrahimovic lijkt dan ook klaar voor het EK, waarop Zweden het opneemt tegen Spanje, Slovakije en Polen.