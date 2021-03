Thibaut Courtois pakt geen clean sheet, maar mag met Real Madrid blijven dromen van Champions League-goud

In Spanje loopt het niet van een leien dakje voor Real Madrid, maar in de Champions League loopt het een pak vlotter. De Spaanse landskampioen mag blijven dromen van een gouden medaille.

Na de 0-1-overwinning in Italië klaarde Real Madrid vanavond de klus tegen Atalanta Bergamo. Het werd 3-1 na doelpunten van Karim Benzema, Sergio Ramos en Marco Asensio. Het openingsdoelpunt kwam er na een flater van de bezoekende doelman.

De Koninklijke had vanavond nooit grote problemen met de Italianen. En dat in schril contrast met de heenwedstrijd. Zinedine Zidane lijkt het zo alweer waar te maken op het Kampioenenbal. Al is de weg richting Beker met de Grote Oren nog lang.

Belgische link

Voor de volledigheid: bij Real stond Thibaut Courtois onder de lat, terwijl Eden Hazard opnieuw in de lappenmand ligt. Bij Atalanta stonden met Ruslan Malinovskiy en Joakim Maehle twee ex-spelers van KRC Genk in de basis.