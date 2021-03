Ait El Hadj, nu al op de radar van Ajax, Spaanse en Portugese clubs: geleidelijke progressie, nu nog de statistieken

Anderlecht beleeft opnieuw een moeilijk seizoen, maar toch ontbolsteren er enkele jongeren. Daaronder Anouar Ait El Hadj. De 18-jarige middenvelder heeft het ook niet altijd makkelijk, maar de meeste waarnemers zijn ervan overtuigd dat hij het wel gaat maken.

Waarom? Hij is de jeugdspeler met de grootste discipline en luisterbereidheid die er rondloopt in Neerpede. Het is zijn discipline die hem vorig seizoen al een plaats in de A-kern bezorgde. Door de financiële situatie van Anderlecht heeft hij ook al meer kansen gekregen dan hij eerder verwacht had.

"Ik vertrek niet vooraleer ik hier onbetwist titularis ben en me bewezen heb", liet hij al optekenen. Dat neemt niet weg dat er al heel wat interesse is voor de jongeman die eerder ook bij Brussels en AA Gent in de jeugd speelde. Toen Anderlecht kwam aankloppen, was de keuze echter gauw gemaakt. Valencia, Sevilla, Ajax, Villarreal en Benfica hebben hem echter nu al allemaal op hun lijstje staan.

Statistieken

Concreet is die interesse nog niet, maar het toont wel aan dat zijn kwaliteiten opgemerkt worden. Alleen wordt het de komende tijd schaven aan zijn statistieken. De creativiteit is duidelijk aanwezig, de kwaliteiten ook, maar zijn aantal assists en doelpunten moeten omhoog. Bij de fans is hij al populair, maar één doelpunt is wat weinig. Al heeft hij wel als excuus dat het vooraan bij paars-wit zeker niet op rolletjes loopt.

El Hadj wordt door Kompany geroemd om zijn groot voetbalbrein. Hij pikt de - soms moeilijke - instructies van de coach heel snel op en voelt zich niet te mooi om zijn verdedigend werk te verrichten. Nu nog een team rond zich waarin hij kan uitblinken.