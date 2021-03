Dubbel feest bij Lierse: na redden van (sportieve) degradatie heeft jeugd nu ook elitestatus beet

Dinsdag wist de club zich naast het veld alsnog te redden van de sportieve degradatie. Het zal dus ook volgend seizoen mogen aantreden in 1B. Nu mag ook de eigen jeugd amper drie jaar na de heropstart opnieuw aantreden in de elitereeksen.

De Pallieters hebben dus hun jeugdlicentie beet: “We kunnen met zekerheid zeggen dat onze jeugdwerking vanaf volgend seizoen weer op eliteniveau mag aantreden”, vertelt jeugdvoorzitter Stefan Vanlommel via de sociale media van de club.

Een belangrijke stap in de ambitie van de club die namelijk inzet op jonge en Belgische voetballers: “Daar speelt onze eigen jeugd uiteraard een belangrijke rol in. Dan is het ook belangrijk om onze jongeren op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen inzetten”, vertelde Yorik Torreele, CEO van Lierse, eerder aan Gazet van Antwerpen.