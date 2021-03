Van den Brom is een héél grote fan van Heynen: "Maar hij is nog niet zo goed als Biglia"

Bryan Heynen was tijdens zijn blessure dé ontbrekende schakel bij KRC Genk. John van den Brom vergelijkt hem zelfs met Lucas Biglia. Al moet de Belgische middenvelder toch nog enkele boterhammen eten om het niveau van de Argentijn te halen.

John van den Brom werkte bij RSC Anderlecht samen met Lucas Biglia. De Nederlandse oefenmeester beweert sindsdien dat Il Principito de beste middenvelder is waarmee hij ooit gewerkt heeft.

“Ik heb op de zes graag een speler die het spel leest én ziet”, aldus de coach van KRC Genk in Het Laatste Nieuws. “Zo’n speler moet weten wanneer hij kan doordekken of wanner hij beter wegloopt van de bal. Bryan Heynen is op dat vlak het cement van Genk.”

“Maar ik vind hem nog niet zo goed als Biglia”, glimlacht van den Brom. “Biglia haalde altijd minimum een zeven. Hij kan het spel versnellen, vertragen én hij bepaalde waar het elftal stond. Daar is Bryan nog niet aan toe.”

Meer patron

Al heeft de 24-jarige middenvelder nog tijd. “De beste Biglia zag je toen hij dertig was. Bryan moet dus nog meer de patron van Genk worden. De aanvoerdersband is een deel van dat proces.”