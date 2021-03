Clement haalt de leuze van Club Brugge boven: "Het heeft te maken met wat we doen op training"

Philippe Clement is blij met wat zijn spelers ondanks alle corona-ellende presteren. De trainingsarbeid werpt zijn vruchten af.

Het succes van Club Brugge is ondanks de uitschakeling in de beker en de Europa League groot. Zonder het coronagebeuren was het wellicht ook nooit zover gekomen. Zelfs met alle miserie kwam blauwzwart er nog dicht bij.

Volgens trainer Philippe Clement heeft dat te maken met wat er op training gedaan wordt. "Of we luxe hebben met onze spelers? De sterkte van deze groep is dat iedereen altijd klaar is."

No sweat, no glory

Het is opvallend dat zelfs verdedigers en invallers mee voor het offensieve succes zorgen. "Ze kennen allemaal de looplijnen, ook de niet-starters. Elke dag opnieuw werken we daaraan. Het heeft te maken met wat ze doen op training. Iédereen is mee in dit verhaal."

"Elke dag 'volle bak', dat is waar we voor staan. 'No Sweat/No Glory', dat is een levenswijze. Pas dan kan je naar je beste vorm groeien."