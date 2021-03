Dante Vanzeir vertelt over het titelfeest van Union: "Rond een uur of drie is de politie zelfs even komen aankloppen"

Afgelopen zaterdag speelde Union in eigen huis de derby tegen RWDM. Union speelde kampioen als het won, en dat deden ze ook. Met 2-1 gingen de Molenbekenaars onderuit. De titel werd, zonder supporters, stevig gevierd door de spelers na affluiten.

"Het was een hele beleving", vertelde Dante Vanzeir aan de mannen van Sjotcast. "De wedstrijd was zeer spannend en voelde echt aan als een finale. Als je dan wint en kampioen wordt, is de ontlading natuurlijk super groot", gaat de spits verder. "Het was de eerste keer dat ik kampioen werd als prof, en dat voelt gewoon fantastisch".

"Ik heb de viering heel goed meegemaakt, tot dat het middernacht was en ik al een paar pintjes op had. Vanaf toen werd het wat waziger", geeft Vanzeir toe bij Sjotcast. In Brussel gaat de avondklok al in om 22u, en daar ontsnapten ook de spelers van Union niet volledig aan: "Rond een uur of drie is de politie zelfs even komen aankloppen bij het stadion om te zeggen dat het welletjes was geweest".