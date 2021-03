Gewezen Club Brugge-voorzitter Michel D'Hooghe over François Sterchele: "Ik had strenger moeten optreden"

Het is al bijna dertien jaar geleden dat François Sterchele op veel te jonge leeftijd is heengegaan. De voetballer reed zoals bekend tegen een boom aan en overleefde de klap niet. Het drama spookt nog steeds door het hoofd van gewezen Club-voorzitter Michel D'Hooghe.

Hij vertelt in de tweede aflevering van ‘President’ op Play Sports meer over zijn relatie met Sterchele: “Hij was een fantastisch man. Maar ook iemand die graag leefde en weleens dingen deed die een profvoetballer beter niet deed”, klonk het.

Diep ontroerd, met een bevende stem vertelt D’Hooghe dat hij hem strenger had moeten aanpakken, maar door de charmes van Sterchele lukte hem dat niet: “Ik wou hem op het matje roepen om te zeggen: ‘Je moet meer als een professional leven'. Maar dan komt hij binnen en vliegt hij je vriendelijk om de nek. Maak je dan maar eens kwaad. Daar had ik strenger tegen moeten optreden."