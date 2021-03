KV Kortrijk-voorzitter stapt uit raad van bestuur van de Pro League: "Iedereen denkt aan zichzelf"

Opnieuw chaos in het Belgisch voetbalwereldje. Deze week ontstond er in de Pro League hevige discussie omtrent de integrering van belofteploegen in 1B en de verlenging van een competitie met 18 clubs. Daarom heeft Ronny Verhelst van KV Kortrijk ontslag ingediend als lid van de raad van het bestuur.

De voorzitter van KVK was pas vorige zomer verkozen, maar geeft er door al het gehakketak nu al de brui aan: “Dit was de druppel. De Pro League is onwerkbaar. Ze zijn met te veel en zetelen in de raad van het bestuur heeft weinig zin want die heeft geen beslissingsmacht”, klonk het in Het Nieuwsblad. Daar bleef het niet bij. Zo vindt hij dat iedereen aan zichzelf denkt waardoor ook het Belgisch voetbal stappen achteruit zet: “Ik ben gedegouteerd hoe het eraan toe gaat. Iedereen denkt alleen aan zichzelf. Men noemt de Pro League een belangenvereniging, voor mij is het een eigenbelangenvereniging.”