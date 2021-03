Verenigde Staten maakt selectie bekend voor interlands en rekent daarbij op verdediger van Anderlecht

De Verenigde Staten zullen deze maand wedstrijden spelen tegen Jamaica en Noord-Ierland en voor deze wedstrijden rekenen ze onder meer op Matt Miazga. De verdediger van Anderlecht is geselecteerd.

Bij de Verenigde Staten kunnen ze rekenen op heel wat talent. Zo zitten onder meer Dest (Barcelona), Pulisic (Chelsea) en Reyna (Dortmund) in de selectie van de nationale ploeg voor deze maand.

Er is ook een Belgische connectie, want ook Matt Miazga, de centrale verdediger van Anderlecht, is geselecteerd voor de interlands van de Verenigde Staten tegen Jamaica en Noord-Ierland. Het is een terugkeer voor Miazga, want de vorige keer werd de verdediger niet geselecteerd.