Eén landgenoot in de Turkse bekerfinale, Nacer Chadli en Boli Bolingoli uitgeschakeld

Ruud Boffin, de 33-jarige doelman die aan het werk is bij het Turkse Antalyaspor, heeft zich met zijn ploeg kunnen plaatsen voor de bekerfinale in Turkije. Nacer Chadli en Boli Bolingoli zijn dan weer uitgeschakeld met Basaksehir.

Er zal een Belgische speler te zien zijn in de Turkse bekerfinale. Ruud Boffin, die woensdagavond in het doel van Antalyaspor begon, hielp zijn ploeg aan een 2-0 overwinning tegen Alanyaspor. De doelpunten kwamen er via Lukas Podolski en Hakan Özmert.

In de finale zal Ruud Boffin het met zijn ploeg moeten opnemen tegen Besiktas. De club kon in de halve finales Istanbul Basaksehir uitschakelen dankzij een doelpunt van Cyle Larin. De aanvaller was in het verleden nog aan het werk bij Zulte Waregem in de Jupiler Pro League.