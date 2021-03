Anderlecht wrijft zich in de handen: miskoop opgeroepen voor interlands met Oostenrijk

Anderlecht nam in de wintermeracto (tijdelijk) afscheid van heel wat spelers in de hoop om binnenkort nog een aardig centje te recupereren. Peter Zulj maakt alvast een goede beurt in Turkije en zal binnenkort ook op een ander toneel zijn kwaliteiten kunnen tonen.

Peter Zulj stelde in het Lotto Park teleur en trok na veertig wedstrijden zonder ook maar één doelpunt op huurbasis naar Göztepe. De 27-jarige middenvelder vond meteen zijn draai in Turkije en trof in tien wedstrijden viermaal raak en deelde ook een assist uit. Ondertussen is de huurling ook opnieuw opgeroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk. Door de coronamaatregelen heeft de bondscoach gekozen voor een ruime selectie, waarin niet alleen de naam van Peter Zulj, maar ook die van Raphael Holzhauser staat genoteerd. Zij nemen het tijdens de interlandperiode op tegen Schotland, Faeröer en Denemarken. Peter Verbeke lijkt alvast in zijn handen te wrijven, hij kan deze zomer de Oostenrijker alsnog voor een stevige som verpatsen. Hij verhuurde hem zonder aankoopoptie in de hoop dat hij zich nog in de kijker van zijn bondscoach zou spelen. Met een deelname aan het EK zou zijn som aanzienlijk stijgen. Herzlich Willkommen an alle Neulinge im #U21-Team. 👋🏻 Mit diesem neuformierten Kader startet U21-Teamchef Werner Gregoritsch in den ersten Lehrgang des Jahres. 🤩 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖsterreich



📲 Alle Infos und Stimmen des Teamchefs: https://t.co/BYXzEmMrH9 pic.twitter.com/mPUegKKtPb — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 17, 2021