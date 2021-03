Bayern München-PSG en Real Madrid-Liverpool zijn de krakers in de kwartfinales van de Champions League

Deze middag werd er geloot voor de kwartfinales van de Champions League. Met Bayern München-PSG en Real Madrid-Liverpool staan er twee echte krakers op het programma. Daarnaast speelt Manchester City tegen Borussia Dortmund en neemt Chelsea het op tegen FC Porto.

De topaffiche in de kwartfinales van de Champions League is ongetwijfeld Bayern München-PSG. Beide ploegen stonden vorig jaar tegenover elkaar in de finale. Toen trok Bayern München met 0-1 aan het langste eind na een doelpunt van Coman.

Uiteraard is er ook heel wat kwaliteit terug te vinden in de andere kwartfinales. Zo neemt Real Madrid het op tegen Liverpool, staat Manchester City tegenover Borussia Dortmund en speelt Chelsea tegen FC Porto.