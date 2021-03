Martinez geeft meer uitleg over selectie Lokonga en Mangala en ook over spelers die weinig aan de bak kwamen

Roberto Martinez had wel een paar verrassingen in zijn selectie. Zo werd er wel veel gesproken over Sambi Lokonga, maar waren er niet veel mensen overtuigd van zijn meerwaarde. Toch selecteerde de bondscoach hem en dat zorgde wel al voor wat commotie op sociale media.

Mangala is een basisspeler in de Bundesliga, maar Sambi Lokonga heeft nog niet iedereen kunnen overtuigen. "Volgens ons passen ze er heel goed bij", aldus Martinez. "Het zijn twee jonge spelers die de laatste tien maanden heel wat progressie hebben gemaakt. We willen hen nu graag zien in de omgeving van de nationale ploeg. Er zijn twee aspecten aan zulke jonge spelers: de speler die ze nu zijn en de speler die ze kunnen worden. We willen hen graag beoordelen."

Er zijn ook enkele spelers (Verschaeren, Chadli,...) die niet veel speelden en ook terugkeren van blessures. "Elke speler die we opgeroepen hebben is medisch goedgekeurd en is fit. Het gaat vooral over matchritme. Maandag gaan we ze controleren, maar het is belangrijk om ze erbij te hebben omdat het het laatste kamp voor het EK is."