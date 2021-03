Nicky Hayen wil hoe dan ook spelen tegen STVV: "Het wordt kort dag he"

Trainer Nicky Hayen hoopt dat het duel van Waasland-Beveren tegen STVV zaterdag kan doorgaan, ondanks de uitbraak van corona bij de Kanaries.

Weinig tot geen zorgen bij Waasland-Beveren in de aanloop naar de degradatietopper tegen STVV. “Met een goede trainingsweek in de benen zouden we natuurlijk liever spelen zaterdag”, zegt Nicky Hayen aan HBVL. “Uitstel van deze wedstrijd zou ook betekenen dat ons wedstrijdschema zwaarder wordt en dat de kloof met de ploegen boven ons nog groter dreigt te worden.”

Dat er nog geen beslissing is van de Pro League maakt het allemaal nog wat vervelender. “Het wordt kort dag. Hopelijk wordt er snel een knoop doorgehakt, want gemakkelijk is deze situatie niet. We hebben ons de hele week voorbereid alsof we een wedstrijd spelen in het weekend. Zolang er geen uitsluitsel is, ben je wel verplicht om dat te doen. We steken geen energie in zaken die we toch niet kunnen controleren.”

Hayen weet ook wat het is om net als STVV met corona in de ploeg te zitten. Hij maakte hetzelfde mee eerder dit seizoen. “We stonden toen maar met twaalf spelers op het trainingsveld. Leuk was dat niet, neen. Bovendien heeft het virus bepaalde effecten nagelaten bij besmette spelers. Fysiologische effecten. Dat heeft zich in de weken nadien nog laten voelen in onze prestaties.”