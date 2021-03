Jamie Vardy de hemel in geprezen door coach Leicester

Jamie Vardy laat dit seizoen nogmaals zien hoe belangrijk hij is voor Leicester. De 34-jarige spits krijgt veel lof van zijn coach, Brendan Rodgers. Hij is erg te spreken over de manier waarop Vardy het allemaal aanpakt.

Jamie Vardy wist dit seizoen twaalf keer te scoren en zeven assists af te leveren in de Premier League. Zijn coach, Brendan Rodgers, heeft veel respect voor hem: "Hij is geweldig! Iedereen houdt van zijn verhaal, waar hij vandaan komt. Vardy is nu een beetje verfijnder, wijzer en een beetje volwassener. Hij is een geweldige doelpuntenmaker".

"Zijn kennis van het spelletje, alles over het tactische aspect van voetbal, daar is hij echt van op de hoogte. Als mens heeft hij een geweldige vibe en een geweldige persoonlijkheid. Hij is voor niemand bang", zei de coach in een interview met de BBC.