Dimitri de Condé (KRC Genk) over het afscheid van Vukovic: "Moeilijkste moment uit mijn carrière"

Het was een kleine bom: het afscheid van Danny Vukovic bij KRC Genk. De doelman vertrekt terug naar Australië om er de geboorte van zijn tweede kind mee te maken. Het vertrek valt ook zwaar bij technisch directeur Dimitri de Condé.

De 35-jarige doelman trok na maar liefst 122 wedstrijden, inclusief een landstitel en een Supercup, de poorten van de Luminus Arena achter zich dicht. En hij zal gemist worden door zijn collega’s: “Het vertrek van Danny hakt er diep in, dit is één van de moeilijkste momenten uit mijn carrière. Mijn respect voor zowel de speler als de mens Vukovic is eindeloos. Ze zijn dun gezaaid, de topprofs die altijd vol gaan en nooit klagen of zagen’, vertelt technisch directeur Dimitri de Condé aan Het Belang van Limburg.

Maar de ervaren pion is onlangs het slachtoffer geworden van de doorstroming van de eigen jeugd. Hij nam opnieuw plaats op de bank en zag de 19-jarige Maarten Vandevoordt het goed doen onder de Genkse lat. In de toekomst was er ook geen plaats meer in de selectie voor de Australiër: “Het viel me verschrikkelijk moeilijk om Danny onlangs mee te delen dat het verhaal na dit seizoen zou stoppen bij KRC Genk. We bieden hem geen nieuw contract meer aan omdat we voluit de kaart trekken van Maarten Vandevoordt en Tobe Leysen. Hij heeft die beslissing heel respectvol aanvaard. Het was loodzware beslissing omdat het verlies zo groot is, hij laat een grote leemte achter.”

Danny Vukovic stond dit seizoen nochtans 24 keer onder de lat bij de Limburgers, maar zij hebben nu ook besloten om geen transfervrije doelman voor de komende maanden aan te trekken. De leider van het elftal kreeg alvast een trofee als aandenken, met daarop het aantal wedstrijden en de prijzen die hij in ons land pakte. Al hebben ze hem ook beloofd om binnenkort op de Heizel een echte beker daaraan toe te voegen.