Ogunjimi vertelt over De Bruyne: "Broek hoog, broek laag, maakte niet uit. Hij liep gewoon iedereen voorbij"

Voormalige Rode Duivel Marvin Ogunjimi was deze week te gast bij MIDMID-podcast. Hij vertelde er over Kevin De Bruyne.

Marvin Ogunjimi was deze week te gast bij MidMid-podcast. Hij vertelde er een anekdote over zijn ex-ploegmaat Kevin De Bruyne. "Ik weet nog een match, hij dribbelde iemand voorbij en die gast trok aan zijn broek tot ze heel laag hing. Een normale voetballer zou gewoon zijn broek optrekken, maar hij liep gewoon door, gaf een voorzet en volgens mij scoorden we", zegt de voormalige spits van de Rode Duivels.

"Kevin is gewoon heel nonchalant", vertelt Marvin Ogunjimi bij MIDMID-podcast. "Kevin is voor mij een blanke Afrikaan. Hij is heel nonchalant, zelfverzekerd, heel chill, relax, geen stress", voegde hij er nog aan toe.