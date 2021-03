Johan Boskamp wil Club Brugge-middenvelder zien op het EK: "Toen vond ik hem al een supertalent"

Het debat over de mogelijke vervanger van Axel Witsel op het EK gaat door. Bondscoach Roberto Martinez selecteerde zo voor het eerste Orel Mangala en Sambi Lokonga voor de WK-kwalificatiewedstrijden van eind deze maand al zou Bossie die laatste vervangen door iemand anders.

Johan Boskamp deed in De Zondag ook zijn zegje over wie hij als potentiële vervanger voor Axel Witsel ziet op het EK.

"Ik vond Mats Rits bij Beerschot al een supertalent. Bij Ajax was het veel minder, bij Mechelen kreeg hij weer een opflakkering. Bij Club doet hij het nu in een meer dienende rol uitstekend, maar het is toch niet de Rits zoals ik hem bij Beerschot en de U-16 heb gekend. Want in mijn ogen zou hij op dat middenveld al veel meer de baas moeten zijn. Als vervanger voor Witsel neem ik Ritsie en niet Lokonga mee naar het EK.", aldus de analist.

Basisspeler

Rits is al enkele jaren een belangrijke pion in het elftal van Club Brugge. Ook dit seizoen is hij een vaste waarde bij blauw-zwart met 34 optredens.