OHL-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha is trots maar nooit tevreden: "We moeten onze fighting spirit bewaren"

Wat er ook gebeurt, OHL heeft een schitterend seizoen gekend. De promovendus heeft zich zonder problemen weten te handhaven in 1A en staat momenteel zelfs op een zevende plek in de stand die recht heeft op een Play-off 2 ticket. Voorzitter Srivaddhanaprabha zag dat het goed was bij de Leuvenaars.

Op de clubwebsite vinden we een interview terug met Aiyawatt Srivaddhanaprabha. De OHL-voorzitter deed zijn boekje open over het afgelopen seizoen van de Leuvenaars en over de toekomstplannen aan Den Dreef.

Play-offs

"We kunnen met zijn allen heel erg trots zijn op de manier waarop wij, als club, reageerden. Vier wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie zijn we nog steeds in de running voor Play-off 1 en Play-off 2. Dit is een krachttoer van Marc Brys, de spelers en de staf. We mogen echter nooit tevreden zijn met wat we hebben. Ik wil dat we steeds opnieuw, altijd alles in de strijd gooien om meer te bereiken", klinkt het ambiteus bij Srivaddhanaprabha.

"Wat we uiteindelijk ook bereiken dit seizoen, we behoren sowieso tot een van de meest spectaculaire teams in de Jupiler Pro League. We scoorden veel doelpunten, brachten vaak attractief voetbal op de mat en speelden met open vizier tegen de topclubs. Op de lange termijn wil ik dat OH Leuven uit die rol van underdog treedt, maar die fighting spirit moeten we wel steeds bewaren", aldus een trotse voorzitter.

Jeugdwerking

Srivaddhanaprabha hecht ook veel belang aan de doorgroeimogelijkheden voor de jeugd: "Ik weet dat onze fans erg trots zijn op onze Academy. Het deed me dan ook veel plezier een aantal youngsters hun neus aan het venster te zien steken dit seizoen. Louis Patris is het meest recente voorbeeld, maar ook Toon Raemaekers, Isaac Asante, Arthur Allemeersch en Daan Vekemans toonden al wat ze in hun mars hebben na hun opleiding bij onze club. Deze spelers zijn gevormd volgens de clubfilosofie en dit is belangrijk voor de identiteit van ons team."

Ook vandaag vinden we een voorbeeld terug van dat er sterk wordt ingezet op de jeugd bij OHL. Zo maakt de amper 18-jarige Mandela Keita zijn debuut tegen KV Mechelen.