🎥 Schotse derdeklasser krijgt met voorsprong de prijs voor "Eigen doelpunt van het weekend"

Dumbarton-Forfar Athletic was een kelderduel op het derde niveau in Schotland. Beide ploegen bengelen onderaan het klassement en kunnen dus elk punt gebruiken.

Dat maakt de knullige owngoal McGeever alleen nog pijnlijker. Zeker nadat het ook het enige doelpunt van de wedstrijd werd wat Forfar Athletic dus de drie punten bezorgde.

Dumbarton just conceded this goal to Forfar. 😂😂😂



Welcome back L1 & L2! #ScottishFootballpic.twitter.com/yDe5Cw6eEN