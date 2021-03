Geen Ritchie De Laet bij de nationale ploeg: "Hij is voor mij geen Rode Duivel, de oude garde is nog steeds beter"

Zondagmiddag staat de topper tussen Club Brugge en Antwerp op het programma. De bezoekers hopen alvast enkele punten te sprokkelen om zo te vermijden dat blauw-zwart in de stand verder uitloopt. Het ideale moment voor Ritchie De Laet om sportief te reageren op zijn niet selectie voor de Rode Duivels

De 32-jarige verdediger is bij The Great Old bezig aan een indrukwekkend seizoen. Hij komt bijna alle wedstrijden in actie, maar oogt steeds zeer fit. Daarnaast is hij een betrouwbare pion in het elftal van Frank Vercauteren. Veel mensen hadden dan ook verwacht dat de Antwerpenaar eindelijk een telefoontje van bondscoach Roberto Martinez zou ontvangen.

Daar kan niet iedereen zich in vinden. Johan Boskamp vindt niet dat Ritchie De Laet in aanmerking komt voor een selectie bij de nationale ploeg: “Hij is voor mij geen Rode Duivel. De oude garde Vertongen, Alderweireld en Vermaelen vind ik nog steeds veel beter”, vertelt hij aan De Zondag.

Meer zelfs, de analist is er van overtuigd dat er jongens met meer kwaliteiten rondlopen. Ook op de Belgische velden: “Ritchie is ook al 32. Als er echt gezocht moet worden naar een linksbenige verdediger vind ik trouwens Joris Kayembe van Charleroi veel beter.”