Tottenham haalt het, zonder Toby Alderweireld, van Aston Villa en komt zo opnieuw dichter bij de top 5 in de Premier League

Tottenham heeft een goede zaak gedaan in de Premier League. De Engelse topclub haalde het met 0-2 van Aston Villa. Daardoor komen ze nu tot op één punt van West Ham, de vijfde in het klassement.

Tottenham werd enkele dagen geleden verrassend uitgeschakeld in de Europa League door Dinamo Zagreb en vanavond kregen ze de kans om de uitschakeling door te spoelen tegen Aston Villa. De Spurs speelden een goede wedstrijd en op het half uur kwamen ze op voorsprong via Carlos Vinicius.

In de tweede helft deed Harry Kane er nog eentje bij en zo was 0-2 meteen ook de eindstand. Door deze zege klimt Tottenham naar de zesde plaats in de Premier League. Aston Villa staat voorlopig op de tiende plaats.