Aleksandar Radovanovic (KV Kortrijk) na de nederlaag tegen Eupen: "We moeten wakker worden"

Kortrijk verloor zaterdagavond met 2-0 aan de Kehrweg van Eupen. Pijnlijk was vooral de manier waarop. Op één grote kans van Zinho Gano na hadden de Kerels weinig in de pap te brokken. Volgens Kortrijk-verdediger Aleksandar Radovanovic moeten de kopjes nu bij elkaar gestoken worden.

Kortrijk kwam zaterdagavond niet scherp voor de dag. Ze lagen tegen Eupen de hele wedstrijd onder en misten via Zinho Gano een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar na het eerste tegendoelpunt zakten de Kerels helemaal weg.

"Het ingewikkeld moment voor ons, het is moeilijk uit te leggen wat er gebeurd is. We moeten deze grondig wedstrijd analyseren", zei Radovanovic na de wedstrijd. "Het klopt dat Eupen de score opende met een prachtig doelpunt, maar we faalden collectief. Sinds de overwinning in Anderlecht is het bergafwaarts gegaan en vechten we niet meer voor elkaar. We moeten met elkaar praten, wakker worden en proberen snel weer op te krabbelen," aldus de centrale verdediger.

Eerherstel

Kortrijk heeft nog drie wedstrijden om te herstellen. "De internationale pauze komt eraan en dat zal ons goed doen. Daarna staan we tegenover Club Brugge, een zeer sterke ploeg. Zo kunnen we niet spelen tegen de huidige leider en titelverdediger. We moeten aanwezig zijn in de laatste drie competitiewedstrijden, het is belangrijk om het seizoen goed af te sluiten", besloot de voormalige Lens-speler.