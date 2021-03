Trainersbabbel na KVM-OHL: Vrancken vindt dat Mechelen meer verdiende, Charaï vervangt uitgesloten Marc Brys

Wouter Vrancken feliciteerde zijn ploeg voor de dominante intenties die KV Mechelen bracht tijdens zijn thuiswedstrijd tegen OHL. Aan Leuvense zijde nam Issame Charaï de honneurs waar op de trainersbabbel. Charaï erkende dat KV OHL in de problemen bracht, maar vond een gelijkspel wel terecht.

"Ik wil mijn ploeg feliciteren", opende Vrancken zijn relaas. "We wilden dominant spelen en hebben dat heel de wedstrijd geprobeerd. Als we centraal de vrije man vonden, creëerden we nog meer kansen. Ik vind dat wij verdienen te winnen omdat wij er absoluut voor gingen. Ik had de indruk dat zij meer vanuit onze technische fouten handelden en ons op die manier wilden afstraffen."

Geen anticlimax

Op die manier kan het uiteraard ook. "Een paar momenten in de omschakeling hadden we moeten vermijden. Het was een anticlimax geweest als bij die laatste fase de bal nog was binnengegaan", verwijst Vrancken naar het schot van Sowah dat op de paal strandde.

Geen Marc Brys op de trainersbabbel, want die werd... uitgesloten. "Het is Bijker die eerst een opmerking geeft naar Marc toe, heel ongepast, vond ik zelf. Marc herhaalt dan dat woord ten opzichte van die jongen." Dat kwam hem de OHL-coach op een eerste geel te staan. "Na die fase heeft de ref Marc dan nog een gele kaart gegeven. Een beetje kinderachtig", geeft Charaï zijn mening over het akkefietje.

© photonews

Bijgevolg was het Charaï die de pers toe stond. "Dat zijn blijkbaar de regels." Dat deed hij wel heel vriendelijk. "We waren goed gestart, maakten een mooi doelpunt en hadden een goeie kans met Thomas Henry. Spijtig genoeg slikken we een doelpunt na een infiltratie van Vranckx, iets dat toch geweten was dat hij deed. Het is goed gedaan van hem, maar ik denk dat dat vermijdbaar was."

OHL zakte na de pauze iets lager terug. "Malinwa heeft wel wat overwicht gehad. Aan onze linkerkant kwamen we in de problemen met die infiltraties van Walsh en Shved die steeds beter in de wedstrijd kwam." Het was opletten geblazen, maar de match eindigde op een draw. Wat betekent dat voor de play-offs?

Niet te veel rekenen

"We moeten niet te veel rekenen. Dat is misschien een cliché, maar we moeten elke wedstrijd aanvatten om te proberen winnen. Er volgen nog drie finales. Je moet er vol voor gaan. Hopelijk kunnen we play-off 2 halen en misschien zelfs play-off 1", houdt Charaï de deur toch nog op een kier voor het halen van de top vier.