Lokonga bij Rode Duivels als springplank naar transfer? "Toen Witsel uitviel, zat het in een hoekje van mijn hoofd"

De aanvoerder van Anderlecht wil de kans die hij bij de Rode Duivels krijgt volop benutten, maar of het de springplank is naar een zomertransfer laat hij nog in het midden.

Lokonga geeft toe dat hij wel een beetje gerekend had op een selectie voor de Rode Duivels. “In de moderne wereld is er overal concurrentie, maar ik lees weinig kranten”, zegt Lokonga aan Het Nieuwsblad. “Ik sprak wel met mijn maatje Orel Mangala over onze kansen. Toen Axel Witsel geblesseerd uitviel, was dat ongelukkig voor hem, maar sindsdien zat deze selectie wel in een hoekje van mijn hoofd. Met mijn profiel kan ik de positie van Witsel invullen. Ik kan centraal op het middenveld op twee posities worden uitgespeeld.”

Voor Lokonga is deze selectie een unieke kans. “Deze selectie dient om te leren. Ik ga hier op het trainingsveld staan met de beste spelers ter wereld. Samen voetballen met Romelu Lukaku, met Kevin De Bruyne… Ik moet mijn rugzak vullen met alles wat ik leer, maar tegelijkertijd ben ik ambitieus. Zonder mezelf druk op te leggen: als ik minuten krijg, zal ik mijn capaciteiten tonen. Een selectie voor het EK? Afwachten. Eerst presteren.”

Is de kapitein van Anderlecht klaar voor een toptransfer deze zomer? “Ik heb geen zin om over een transfer te praten. Vincent Kompany zei het mij ook: Geniet. Het is je eerste selectie en niet iedereen krijgt die kans. Dat ik aanvoerder ben van Anderlecht, speelt trouwens geen rol in deze selectie. Je wordt beoordeeld op je prestaties. Toen ik hier aankwam bij de Duivels feliciteerden velen me en zeiden ze dat ik het verdiende om erbij te zijn.”