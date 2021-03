Een leegte bij Genk na vertrek van Danny Vukovic? "Binnen vijf jaar vergelijken met Courtois"

Racing Genk zag met Danny Vukovic de ouderdomsdeken in doel vertrekken. Met Vandevoordt, Leysen en Chambaere blijven drie doelmannen van minder dan 20 jaar over.

De verjonging onder de lat bij Racing Genk is opmerkelijk. "Ze zijn niet gek, ze doen dit omdat ze het volste vertrouwen hebben in hun jonge keepers", zegt ex-Genkdoelman László Köteles aan HLN.

Vandenvoordt is pas 19 geworden vorige maand, maar heeft wel al 17 matchen in 1A op de teller staan. “De leeftijd is voor mij geen doorslaggevend argument om te bepalen of een doelman klaar is voor het grote werk of niet. Maturiteit, mentaliteit, vertrouwen en werkethiek zijn vele malen belangrijker voor een keeper dan ouderdom.”

Gaat de vergelijking met Courtois op? “Een totaal andere stijl als Courtois, zowel op als naast het veld. Op jonge leeftijd was Courtois vocaal heel aanwezig in de groep. Zowel op het veld als in de kleedkamer. Als 16-jarige had hij er geen problemen mee om Matoukou of João Carlos op hun plichten te wijzen. Thibaut is nooit op zijn mondje gevallen. Vandevoordt is stiller, iets meer ingetogen. Maar op het veld vind ik hem wel meer présence hebben als Courtois op die leeftijd.”

En Köteles zit ook nooit verlegen om een grapje. “Mijn 'wow-gevoel' is groter bij Vandevoordt dan bij Courtois. Hij heeft een meer attractieve stijl van keepen. De echte vergelijking, die kunnen we pas over vijf jaar maken. Wanneer Courtois nog steeds de nummer één is bij Real en Vandevoordt het doel verdedigt van Barcelona.”