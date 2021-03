Gaat voetbalcompetitie dan toch stilgelegd worden? Viroloog Steven Van Gucht is duidelijk: "Wel veel besmettingen hé"

De Pro League hoopt vurig dat er ook de komende weken en maanden zal kunnen worden gevoetbald. Maar wat denken de virologen?

"Er zijn wel heel veel besmettingen geweest in het voetbal", trapt viroloog Steven Van Gucht alvast een open deur in bij Het Nieuwsblad.

"Veel meer dan in het wielrennen bijvoorbeeld, waar ik als sport toch minder risico's en gevaar zie", aldus de viroloog. "Het is nu eenmaal een contactsport hé. En de testen zijn geen garantie, ook al hebben ze er hard op ingezet."

Plan B én plan C

En moet de Pro League dus toch nog vrezen dat het profvoetbal op de schop gaat bij een eventuele nieuwe, harde lockdown?

Men heeft in het verleden al beslist om bijvoorbeeld voetbalwedstrijden te laten doorgaan, het is ook nu aan de overheid om te bekijken wat ze daarmee doet. Er zijn heel veel scenario’s mogelijk. Er is een plan B, een plan C, uiteindelijk zal het Overlegcomité bepalen wat het zal worden.”