KV Mechelen wil twee spelers nieuw contract aanbieden

KV Mechelen is druk bezig met het huiswerk voor volgend seizoen. Enkele contractverlengingen liggen op tafel.

KV Mechelen is in de eerste plaats aan het onderhandelen met Lucas Bijker voor een mogelijk nieuw contract. De Nederlander is na dit seizoen einde contract.

De 28-jarige linksback staat open voor een nieuwe overeenkomst, al moet hij in een nieuwe deal wel inleveren in vergelijking met nu, zo weet GVA te melden.

Naast Bijker zijn er ook onderhandelingen rond Marian Shved. KV Mechelen bekijkt de mogelijkheden om de speler van Celtic een verlengd verblijf aan te bieden. Shved staat zelf ook open voor een nieuwe overeenkomst in Mechelen.