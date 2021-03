Sonck bespreekt de fouten van en op Noa Lang: "Niet slim" en "Je kunt niet zeggen dat die jongen geen trappen krijgt"

Noa Lang blijft een speler waar enorm veel over te vertellen valt, ook als het eens minder loopt. Sonck nam in 'Extra Time' de overtredingen van Lang, die leidden tot zijn uitsluitingen, en die op de smaakmaker van Club Brugge in het duel tegen Antwerp onder de loep.

Bij zijn tweede geel trapte Lang niet enkel zijn tegenstander aan, maar ging hij ook nog eens fel door met het lichaam. "Dan zie je dat het frustratie is", oordeelt Sonck. Die uitsluiting had de Nederlander volgens hem moeten vermijden. "Dat is niet slim. Hij had vier gele kaarten. Als hij éénmaal geel pakte, was hij in Kortrijk geschorst geweest. Nu is hij geschorst en blijft hij op vier gele kaarten staan."

Geen geel voor Verstraete

Er werden vervolgens enkele beelden aangehaald waarop Lang onder andere door Haroun wel hard werd aangepakt. "Je kan niet zeggen dat die jongen geen trappen krijgt", aldus Sonck over Lang. Birger Verstraete kwam voor een pittige fout op Lang vroeg in de wedstrijd weg zonder kaart. "Dit vind ik een gele kaart, onmiddellijk. De bal is al een meter weg."

Over zo'n beslissing zou Sonck geen seconde moeten twijfelen. "Die voet staat in het gras om te draaien en als je dan daar een tik op krijgt... Ik heb zo eens mijn enkelband gescheurd. Birger trapt echt door, het is niet dat hij de bal wou wegtikken. Ik vind dat je daar direct moet geel geven."