Officieel: Jefferson Farfan sluit zijn carrière af waar hij ooit begonnen is

In 2004 kocht PSV een zekere Jefferson Farfan weg bij Alianza Lima. Nu, op zijn 36ste keert hij terug naar zijn oude liefde in z'n thuisland, Peru.

17 jaar geleden kocht PSV Jefferson Farfan voor 3,5 miljoen euro weg bij Alianza Lima. De Peruviaanse flankaanvaller scoorde 66 doelpunten en gaf 24 assists in 170 wedstrijden voor de Nederlandse topclub. Het Duitse Schalke 04 betaalde vier jaar later tien miljoen voor Farfan. Met Schalke kon hij één keer de Duitse beker winnen.

Na omzwervingen bij Al-Jazira en Lokomotiv Moskou keert de Peruviaanse international terug naar zijn oude club, Alianza Lima. In totaal speelde hij 94 interlands voor Peru waarin hij 27 keer kon scoren. Farfan is een absolute legende in Peru en zal er ook naar alle waarschijnlijkheid zijn carrière afsluiten.