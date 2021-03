Mister Michel is gevaccineerd: "Ik hoop dat ik hiermee een beetje langer zal kunnen leven"

Michel Verschueren was aan de beurt om zich te laten vaccineren. Hij laat op zijn Twitter weten dat hij zijn eerste vaccin heeft gekregen.

Michel Verschueren vierde op 17 maart zijn 90ste verjaardag. De voormalige manager van Anderlecht kreeg vandaag zijn eerste vaccin, dat liet hij weten op zijn Twitter.

Ik heb mijn eerste vaccin gekregen en hoop dat ik hiermee een beetje langer zal kunnen leven.👍💜👍 — verschueren michel (@verschuerenmic1) March 24, 2021

In 2009 belandde Verschueren in het ziekenhuis met een ernstige aandoening. Aanvankelijk dacht men dat het om een hartaanval ging, maar niets was minder waar. Mister Michel had een niercrisis. Enkele weken zag de legendarische manager van Anderlecht zwaar af, maar uiteindelijk kwam hij er weer bovenop.