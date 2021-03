Lukaku maakte zich "tien seconden zorgen": "We hebben geprikt wanneer we konden prikken"

Romelu Lukaku kende een moeilijke avond tegen Wales. De bezoekers zakten immers heel diep terug na hun vroege goal. Na de rust hadden zijn ploegmaats dan weer moeite om hem te bereiken.

Toch had Lukaku enkele kansen om te scoren, maar wellicht speelt hij in de Serie A niet zoveel op zo'n veld als woensdag. "Het was moeilijk voetballen ja. Het was niet evident, maar uiteraard zijn we dankbaar dat we in Leuven mogen spelen. Ik wil er dus niet te veel over klagen."

De snelle tegengoal sloeg de Duivels niet uit hun lood, of toch niet lang. "Tien seconden lang dacht ik ‘het is toch niet waar?’. Bij dat tegendoelpunt zetten we verkeerd druk. Dat moeten we morgen nog eens goed naar kijken. Maar toen maakte Kevin een mooie goal en scoorde Thorgan ook. We hebben ons goed herpakt en we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste", aldus Lukaku.

Ik was er toch niet gerust in, daarvoor heb ik al te veel comebacks gezien

Wales maakte het voetballen ook niet heel makkelijk. "Wales stond goed in een laag blok, er was weinig ruimte. Maar dat ben ik gewend van in Italië. De keren dat we konden prikken, hebben we geprikt. De voorbije interlands hebben we vaak in de omschakeling gespeeld. Maar nu willen we opnieuw het voetbal spelen waar we voor staan: mooi balbezit en offensief spelen. We hebben geprobeerd om het mooie en offensieve voetbal te brengen waar we voor staan.Ik was wel blij dat het derde doelpunt er kwam, want ik was er niet helemaal gerust in. Daarvoor heb ik al te veel comebacks gezien.”